WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом в социальных сетях заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.



По его словам, это было сделано из-за того, что РУСАДА до сих пор не довело дело Валиевой до конца.

О положительном тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятом в декабре 2021 года, стало известно 8 февраля. Лаборатория Стокгольма сообщила об обнаружении в пробе запрещенного препарата триметазидина, попадающего под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Позднее родственники фигуристки рассказали, что препарат принимает дедушка фигуристки, перенесший операцию на сердце.