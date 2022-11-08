На Украине погиб еще один военный из Ленобласти

Военнослужащий из Выборгского района Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом 8 ноября сообщает 47news со ссылкой на администрацию региона.



Алексей Боткин из поселка Житково погиб при исполнении специальных задач в Донбассе и на Украине. Губернатор области Александр Дрозденко выразил соболезнования его родным и близким.



1 ноября стало известно о гибели в ходе СВО младшего сержанта из Волосовского района Ленобласти Владимира Абзарова и военнослужащего Евгения Кротова из Лужского района.

