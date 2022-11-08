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    Боевые действия на Украине

    На Украине погиб еще один военный из Ленобласти

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    Военнослужащий из Выборгского района Ленобласти погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом 8 ноября сообщает 47news со ссылкой на администрацию региона.

    Алексей Боткин из поселка Житково погиб при исполнении специальных задач в Донбассе и на Украине. Губернатор области Александр Дрозденко выразил соболезнования его родным и близким.

    1 ноября стало известно о гибели в ходе СВО младшего сержанта из Волосовского района Ленобласти Владимира Абзарова и военнослужащего Евгения Кротова из Лужского района.

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