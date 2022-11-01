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    Боевые действия на Украине

    Военнослужащий из Волосовского района Ленобласти погиб на Украине

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    На Украине погиб младший сержант из Волосовского района Ленобласти Владимир Абзаров. Губернатор региона Александр Дрозденко 1 ноября выразил соболезнования его семье и близким.

    «В этот тяжелый, скорбный день разделяю боль огромной утраты с родными и близкими Владимира Альбертовича Абзарова, выражаю самые глубокие соболезнования его семье, друзьям, одноклассникам по Калитинской средней школе, однополчанам», — цитирует губернатора 47news.

    В группе школы во «ВКонтакте» рассказывают, что Владимир погиб 18 октября, был гвардии младшим сержантом.

    Ранее сообщалось о погибшем на Украине контрактнике из Киришского района.

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