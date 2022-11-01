Военнослужащий из Волосовского района Ленобласти погиб на Украине

На Украине погиб младший сержант из Волосовского района Ленобласти Владимир Абзаров. Губернатор региона Александр Дрозденко 1 ноября выразил соболезнования его семье и близким.
«В этот тяжелый, скорбный день разделяю боль огромной утраты с родными и близкими Владимира Альбертовича Абзарова, выражаю самые глубокие соболезнования его семье, друзьям, одноклассникам по Калитинской средней школе, однополчанам», — цитирует губернатора 47news.
В группе школы во «ВКонтакте» рассказывают, что Владимир погиб 18 октября, был гвардии младшим сержантом.
Ранее сообщалось о погибшем на Украине контрактнике из Киришского района.