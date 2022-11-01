    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, южн

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur61.12

    Боевые действия на Украине

    Военнослужащий из Ленинградской области погиб на Украине

    10046
    обсудить

    При выполнении специальных задач на Украине погиб военнослужащий Евгений Кротов из Лужского района Ленинградской области. Об этом 1 ноября сообщает 47news со ссылкой на региональную администрацию.

    «От лица ленинградцев выражаю самые искренние соболезнования родным Евгения Юрьевича Кротова, всем жителям Лужского района», — сказал губернатор области Александр Дрозденко.

    12 октября погиб контрактник Виталий Агафонов из Киришского района, участвовавший в спецоперации на Украине.

    По данным Генштаба ВС РФ, за время спецоперации в добровольческие отряды в России записали более 15 тысяч человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close