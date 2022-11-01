Военнослужащий из Ленинградской области погиб на Украине

При выполнении специальных задач на Украине погиб военнослужащий Евгений Кротов из Лужского района Ленинградской области. Об этом 1 ноября сообщает 47news со ссылкой на региональную администрацию.



«От лица ленинградцев выражаю самые искренние соболезнования родным Евгения Юрьевича Кротова, всем жителям Лужского района», — сказал губернатор области Александр Дрозденко.



12 октября погиб контрактник Виталий Агафонов из Киришского района, участвовавший в спецоперации на Украине.

