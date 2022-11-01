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    Боевые действия на Украине

    Добровольцами за время спецоперации стали 15 тысяч человек

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    12 комментариев

    С начала военной спецоперации на Украине в добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек. Об этом, как передаёт РИА Новости, 1 ноября заявили в Генеральном штабе ВС РФ.


    «В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», — сообщил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.

    В это число входят и те граждане, которые добровольно отправились на боевые действия в рамках частичной мобилизации, и те, которые сами обратились в военкоматы и вступили в добровольческие отряды.

    Как сообщили накануне в Минобороны, в связи с окончанием мероприятий по частичной мобилизации теперь «работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

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    Комментарии 12

    Kit.01 Ноя 2022 в 10:36
    Это включая осужденных?
    +6−0
    mrA01 Ноя 2022 в 10:35
    ~0.01% от ~147 млн.
    +0−0
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