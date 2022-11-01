Добровольцами за время спецоперации стали 15 тысяч человек

С начала военной спецоперации на Украине в добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек. Об этом, как передаёт РИА Новости, 1 ноября заявили в Генеральном штабе ВС РФ.







«В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек», — сообщил начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам при обсуждении закона о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.

