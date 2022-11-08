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    Единого оператора цифровой рекламы не будет. Госдума отклонила законопроект

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    Депутаты Госдумы отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы, который был принят в первом чтении. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    Спикер Вячеслав Володин отметил, что данная инициатива накануне обсуждалась на Совете Госдумы. По его словам, все фракции выступили за то, чтобы отклонить проект закона.

    Накануне СМИ сообщили о намерении депутатов вынести документ на второе чтение и отклонить его. Сопредседатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отмечал, что против законопроекта выступало подавляющее большинство участников рынка, а его принятие означало бы появление некой «прокладки» между рекламодателями и гражданами в виде частной коммерческой компании, которая устанавливала бы свои правила игры на рекламном рынке.

    15 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении создание единого оператора для цифровой рекламы и объявлений граждан в интернете. Автором законопроекта является единоросс Артем Кирьянов. Документ вызвал резонанс и негативную реакцию участников рекламного рынка. Правительство Петербурга подготовило негативный отзыв о законопроекте. Против него также выступала Федеральная антимонопольная служба.

    Инициатива предполагает создание единого оператора — коммерческой организации, которая будет обладать исключительными правами на рынке наружной цифровой рекламы: любая реклама на электронных табло может размещаться только с использованием информационной системы этого оператора. Кроме того, он получает привилегированные права на установку рекламных конструкций и сам определяет стоимость своих услуг для других компаний. В отношении объявлений физлиц оператор является единственной организацией, которая может осуществлять предпринимательскую деятельность в данном сегменте. Мотивация авторов состоит в том, чтобы не позволить угрожать национальной безопасности России с использованием электронных рекламоносителей.

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