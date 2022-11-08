Единого оператора цифровой рекламы не будет. Госдума отклонила законопроект

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы, который был принят в первом чтении. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Спикер Вячеслав Володин отметил, что данная инициатива накануне обсуждалась на Совете Госдумы. По его словам, все фракции выступили за то, чтобы отклонить проект закона.



Накануне СМИ сообщили о намерении депутатов вынести документ на второе чтение и отклонить его. Сопредседатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отмечал, что против законопроекта выступало подавляющее большинство участников рынка, а его принятие означало бы появление некой «прокладки» между рекламодателями и гражданами в виде частной коммерческой компании, которая устанавливала бы свои правила игры на рекламном рынке.