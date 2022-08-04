«Это уничтожение рынка наружной рекламы в России». Правительство Петербурга выступило против закона о едином рекламном операторе

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургские власти считают, что Госдума хочет создать гиганта-монополиста, который убьёт рекламный рынок

В середине июля депутаты Государственной думы экстренно собрались на внеплановое заседание. Пока политологи и журналисты обсуждали, объявят ли парламентарии всеобщую мобилизацию, те под шумок приняли в первом чтении законопроект единоросса Артёма Кирьянова, от которого буквально охнул весь рынок: о создании единого оператора для цифровой наружной рекламы.



Основная идея — создание единой организации, которая будет заниматься установкой и содержанием рекламных конструкций и ресурсами для размещения информации на них. Этот же оператор должен будет контролировать размещение объявлений физлиц в Интернете. В пояснительной записке необходимость создания единого оператора объясняется так: «Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба Российской Федерации и российским юридическим и физическим лицам».



Перед рассмотрением законопроекта игроки рынка обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Они просили не принимать документ. В числе аргументов: объединение всех цифровых экранов России в единую сеть не защитит, а создаст новые серьезные угрозы для информационной безопасности. Любая успешная кибератака сможет привести к единовременному размещению на всех экранах страны нежелательного контента. Они отмечали, что объявления физлиц в Интернете не подпадают под закон о рекламе. И, конечно, главное: по итогам создания такого механизма будут ликвидированы 90 % федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, потеряют работу 20 тысяч специалистов.



Несмотря на просьбы игроков рынка, 266 депутатов проголосовали за, 95 были против и четверо воздержались.

После утверждения законопроекта в первом чтении отрицательные отзывы на документ начали отправлять в Думу регионы. Так, мэрия Москвы посчитала документ нецелесообразным. Там обратили внимание ещё и на то, что единый рекламный оператор будет иметь преимущества на рынке, например на него не будет распространяться ГОСТ о безопасности при дорожном движении, а значит компания сможет размещать рекламу на въезде в тоннели, рядом со светофорами, на железнодорожных переездах, а это неминуемо повлечёт снижение безопасности на дорогах. Кроме того, сама мэрия не сможет влиять на единого оператора, то есть неминуемо будут разногласия в части, касающейся проводимой чиновниками городской политики. В законопроекте не прописаны механизмы, которые будут действовать в случае недобросовестности самого оператора. Обратили внимание чиновники и на то, что экономическое развитие неминуемо снизится: договор с единым оператором, а также с организациями, входящими в одну с ним группу, должен заключаться без проведения торгов на срок не менее 30 лет (с остальными участниками рынка — на 10 лет).



Как стало известно «Фонтанке», негативные отзывы поступили в Государственную думу и от правительства Петербурга. С просьбой высказаться о поправках к чиновникам обращался депутат Михаил Романов.

Ответ с позицией Смольного подготовил вице-губернатор Анатолий Повелий. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».

«Определение единого оператора не соотносится с законом о защите конкуренции», — утверждает чиновник. По его словам, законопроект «фактически ведёт к ликвидации рынка наружной рекламы». Видит Повелий проблему и в том, что единый оператор сам будет выступать в качестве владельца цифровых рекламных конструкций, совмещая функции хозяйствующего субъекта на рынке и контролирующего органа. Чиновник добавляет, что законодательством России предусмотрено, что граждане и юридические лица должны иметь свободу в заключении договоров, тогда как проектом закона фактически устанавливается обязанность владельцев цифровых рекламных конструкций заключать с единым оператором договоры на использование информационного ресурса.

«Закрепляя монополию единого оператора на предоставление указанных услуг, проект закона не устанавливает каких-либо механизмов государственного регулирования цен»,— подчёркивает вице-губернатор Петербурга.

По его словам, не предусмотрен в законе и механизм, определяющий последствия прекращения деятельности единого оператора, в том числе в случае его ликвидации. Также опасным может быть предоставление единому оператору возможности собирать и хранить персональные данные. «В результате указанного регулирования могут быть нарушены права и свободы граждан, в том числе на неприкосновенность частной жизни, свободное распространение информации любым законным способом». Беспокоит чиновника и возможное сокращение социальной рекламы на новых рекламных конструкциях.



Большую проблему Повелий видит и в том, что единый рекламный оператор фактически имеет право не считаться с требованиями по охране памятников. То есть в центре Петербурга смогут повесить любую рекламу, какой бы ни был рядом исторический контекст и архитектура.

«Существенная разница в сроках действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций у единого оператора и у всех остальных участников рынка наружной рекламы ставит единого оператора в заведомо более выгодное положение, создавая дискриминационные условия, ограничивая конкуренцию. <…> Принятие проекта закона приведет к сокращению финансовых поступлений от отрасли в региональные бюджеты, а также к массовому сокращению рабочих мест», — добавляет он.

«В связи с изложенным полагаю, что вышеуказанные недостатки не могут быть устранены путем внесения отдельных поправок в проект закона, в связи с чем принятие проекта закона в целом является нецелесообразным», — резюмировал вице-губернатор.

На поправки к законопроекту депутаты выделили 30 дней. Второе чтение запланировано на осень.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

