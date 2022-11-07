«Ведомости»: Госдума собирается отклонить законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы будет вынесен на второе чтение Госдумы на этой неделе и отклонен депутатами. Об этом 7 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в совете нижней палаты парламента.
По данным одного из собеседников издания, документ «неожиданно велели вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить». Второй источник при этом отметил, что комитет по экономполитике еще должен будет дать нижней палате соответствующие рекомендации, а затем инициативу отклонят на заседании 8 или 9 ноября.
Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев сообщил, что спикер Думы Вячеслав Володин поддержал решение отклонить законопроект.
«Закон о рекламе, против которого выступали все участники рынка, региональные власти, муниципалитеты, малый и средний бизнес, сегодня на совете Думы направлен к отклонению. То есть закон прошел первое чтение, со второго будет снят и не принят», — сказал парламентарий.
Кроме того, о решении отклонить законопроект журналистам сообщил сопредседатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, пишет «Интерфакс». По его словам, против данной инициативы выступало подавляющее большинство участников рынка, а ее принятие означало бы появление некой «прокладки» между рекламодателями и гражданами в виде частной коммерческой компании, которая устанавливала бы свои правила игры на рекламном рынке.
15 июля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении создание единого оператора для цифровой рекламы и объявлений граждан в интернете. Автором законопроекта является единоросс Артем Кирьянов. Документ вызвал резонанс и негативную реакцию участников рекламного рынка. Правительство Петербурга подготовило негативный отзыв о законопроекте.