«Ведомости»: Госдума собирается отклонить законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы будет вынесен на второе чтение Госдумы на этой неделе и отклонен депутатами. Об этом 7 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в совете нижней палаты парламента.



По данным одного из собеседников издания, документ «неожиданно велели вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить». Второй источник при этом отметил, что комитет по экономполитике еще должен будет дать нижней палате соответствующие рекомендации, а затем инициативу отклонят на заседании 8 или 9 ноября.

