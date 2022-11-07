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    Илон Маск в суде поборется за свою гигантскую зарплату в Tesla

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    Миллиардеру Илону Маску предстоит новое разбирательство — его зарплата от Tesla в размере 56 миллиардов долларов станет предметом судебного процесса.

    Как сообщает Reuters 7 ноября, Илон Маск отправился в суд, чтобы защитить свою рекордную зарплату от Tesla Inc в размере 56 миллиардов долларов от обвинений одного из акционеров в том, что он несправедливо обогащается за счет автокомпании, не занимаясь ей полный день и не присутствуя на автозаводе. Речь идет о выплатах за 2018 год.

    Суд начнется 14 ноября. Разбираться в деле будет Кэтлин Маккормик — эта судья курировала спор Twitter против Маска, который закончился в прошлом месяце соглашением о покупке соцсети за 44 млрд долларов.

    Тем временем Маск, как новый владелец Twitter, объявил миссию соцсети и начал массовые сокращения.

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