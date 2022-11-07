Четверых болельщиков наказали за массовую драку на матче «Зенита» с «Ахматом»

К административной ответственности привлек Петроградский районный суд болельщиков «Зенита» после драки на матче против «Ахмата» в Петербурге. Об этом 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



Равиля и Рифата Шехмаметьевых, Семена Семенова и Дениса Долгова признали виновными по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» за массовую драку на «Газпром Арене» 5 ноября. Инцидент произошел на трибуне сектора А215.

