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    Четверых болельщиков наказали за массовую драку на матче «Зенита» с «Ахматом»

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    К административной ответственности привлек Петроградский районный суд болельщиков «Зенита» после драки на матче против «Ахмата» в Петербурге. Об этом 7 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Равиля и Рифата Шехмаметьевых, Семена Семенова и Дениса Долгова признали виновными по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» за массовую драку на «Газпром Арене» 5 ноября. Инцидент произошел на трибуне сектора А215.

    Обоих Шехмаметьевых арестовали на сутки, а Семенову и Долгову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей каждому.

    Напомним, что матч завершился поражением «Зенита» со счетом 1:2.

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