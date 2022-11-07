Михаил Пиотровский высказался об отмене Московской биеннале современного искусства

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 7 ноября прокомментировал отмену Московской биеннале.

«Я не видел ещё официальных документов об отмене Московской биеннале, — сказал он. — Министерство культуры вправе это сделать, хотя бы потому, что экспозиция расположена на территории федерального музея. Выбор столь престижного места был, полагаю, ошибкой организаторов».

Он также напомнил, что ранее говорил об «огромной роли» России в формировании искусства ХХ века, в продолжение чего называл Московскую биеннале — «шансом для века XXI».



«Сохранение традиции проведения в столице России биеннале с активным её выходом онлайн дает новым поколениям наших художников (чьи работы, на самом деле, не хуже и не лучше нынешнего мирового уровня) хорошую возможность участвовать в мировом художественном процессе даже в условиях блокады», — добавил он.

Директор Эрмитажа также выразил сожаление, что этот шанс пока не реализован, но выразил надежду — что это только «пока».

Напомним, об отмене Московской биеннале современного искусства Минкульт объявил 3 ноября. На следующий день организаторы заявили, что не будут оспаривать решение, но назвали «ужасающей» формулировку, содержавшую пассаж об «абсолютном несоответствии уровня целого ряда экспонатов» статусу государственного музея федерального значения.

