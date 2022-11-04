«Фиги в кармане не было». Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства в Москве

Команда Московской биеннале не будет оспаривать решение об отмене выставки за несколько дней до её открытия, но формулировку Минкульта о причине считают ужасающей.



Как сообщает пресс-служба биеннале 4 ноября, о закрытии выставки за «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу Третьяковской галереи» команда и художники узнали накануне из новостей. Организаторы заявляют, что с министерством не спорят, но ужасающей формулировке не могут не возразить.