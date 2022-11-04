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    «Фиги в кармане не было». Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства в Москве

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    Команда Московской биеннале не будет оспаривать решение об отмене выставки за несколько дней до её открытия, но формулировку Минкульта о причине считают ужасающей.

    Как сообщает пресс-служба биеннале 4 ноября, о закрытии выставки за «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу Третьяковской галереи» команда и художники узнали накануне из новостей. Организаторы заявляют, что с министерством не спорят, но ужасающей формулировке не могут не возразить.

    В 9-й Московской биеннале были заявлены 27 российских художников. Участие в отборе авторов принимал Михаил Пиотровский. Среди работ, которые планировали показать: произведение про «мирное небо», проект о сносе советских памятников в странах Балтии, Чехии, Польше, Украине, портреты жителей Донецка.

    «Современное искусство принято считать маргиналами, нас заранее, авансом, подозревают в хулиганстве и нигилизме, всегда видят «фигу в кармане». А у нас её не было», - говорится в заявлении команды, которой «не дали шанса».

    В пресс-службе уточнили, что биеннале была готова, оставались незначительные штрихи. До опечатывания залов организаторы успели снять на видео выставку, которую не увидят в Третьяковской галерее.

    Экспозицию должны были открыть 7 ноября. Накануне вечером Минкульт сообщил об отмене выставки. В министерстве подчеркнули, что выбор в качестве площадки «сокровищницы русского искусства» влечёт ответственностью за художественный и этический контекст представленных работ.

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