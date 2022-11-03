Минкульт отменил Московскую биеннале современного искусства за несколько дней до ее открытия

Министерство культуры вечером 3 ноября сообщило об отмене крупного художественного события — Московской международной биеннале современного искусства. Она должна была проводиться в этом году в 9-й раз, ее мероприятия должны были начаться 7 ноября. Причиной отмены в ведомстве назвали «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и к её многочисленным ценителям, гражданам нашей страны», — прокомментировали решение в пресс-службе Минкульта.

Также в сообщении организаторам биеннале указали на якобы имевшее место «невыполнение договорных обязательств», включая сроки монтажа и представление необходимых документов.

Биеннале должна была идти до 15 января, в ней должны были принять участие 29 авторов, их имена СМИ не назывались. На сайте биеннале работает только стартовая страница.



Мероприятие, основанное двумя кураторами с мировой известностью — Иосифом Бакштейном и Виктором Мизиано, — называли «одним из главных проектов в области современной культуры», который поддерживали Минкульт, Минобрнауки и Президентский фонд культурных инициатив. В разные годы гостями проекта становились такие известные художники, как Кристиан Болтански, Билл Виола, Илья Кабаков, Яннис Кунеллис, Марина Абрамович. Куратором основного проекта 8-й биеннале был Дмитрий Черняков.

