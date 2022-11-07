Агент Чистякова: Медведев мне четко сказал, что ни в чем не подозревает Диму

В футбольном клубе «Зенит» не считают, что защитник Дмитрий Чистяков специально ошибся в проигранном матче против «Ахмата» (1:2). Об этом «Фонтанке» завил агент футболиста Андрей Талаев.
«Я со многими людьми в клубе поговорил за вчерашний день, — сказал Талаев. — Мне этого никто не сказал. И когда я дозвонился до [гендиректора клуба] Александра Ивановича Медведева, я специально еще раз уточнил этот момент: «Клуб в чем-то подозревает Диму?» Александр Иванович мне четко сказал: «Мы ни в чем его не подозреваем».
Полную версию интервью с Андреем Талаевым читайте в ближайшее время на «Фонтанке».
Напомним, что Дмитрий Чистяков допустил грубую ошибку при счете 0:1 в пользу грозненского клуба, без борьбы отдав мяч футболисту «Ахмата», после чего тот забил второй гол в ворота «Зенита». В итоге сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2. Это поражение стало для петербуржцев первым в чемпионате.
После матча комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведет переговоры с «Ахматом» и «мыслями он уже в другой команде». В свою очередь, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "Ахмат"». Позже на сайте «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в руководстве появилась информация, что Чистяков якобы мог специально сдать матч. Самого Чистякова после этого вывели из состава.