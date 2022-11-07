Агент Чистякова: Медведев мне четко сказал, что ни в чем не подозревает Диму

В футбольном клубе «Зенит» не считают, что защитник Дмитрий Чистяков специально ошибся в проигранном матче против «Ахмата» (1:2). Об этом «Фонтанке» завил агент футболиста Андрей Талаев.



«Я со многими людьми в клубе поговорил за вчерашний день, — сказал Талаев. — Мне этого никто не сказал. И когда я дозвонился до [гендиректора клуба] Александра Ивановича Медведева, я специально еще раз уточнил этот момент: «Клуб в чем-то подозревает Диму?» Александр Иванович мне четко сказал: «Мы ни в чем его не подозреваем».

