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    Агент Чистякова: Дима получил поддержку от Семака

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, которого вывели из состава за ошибку в матче против «Ахмата», получил поддержку от главного тренера Сергея Семака. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал агент игрока Андрей Талаев.

    «Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали. Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все. В том числе легионеры, что говорит о многом», — заявил Андрей Талаев.

    Полную версию интервью читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

    Ранее о своей поддержке Чистякова заявил вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

    Напомним, что Дмитрий Чистяков допустил грубую ошибку при счете 0:1 в пользу грозненского клуба, без борьбы отдав мяч футболисту «Ахмата», после чего тот забил второй гол в ворота «Зенита». В итоге сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2. Это поражение стало для петербуржцев первым в чемпионате.

    После матча комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведет переговоры с «Ахматом» и «мыслями он уже в другой команде». В свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "«Ахмат"». Позже на сайте «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в руководстве появилась информация, что Чистяков мог специально сдать матч. Самого Чистякова после этого вывели из состава.

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