Агент Чистякова: Дима получил поддержку от Семака

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, которого вывели из состава за ошибку в матче против «Ахмата», получил поддержку от главного тренера Сергея Семака. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал агент игрока Андрей Талаев.



«Как я понимаю, поддержка со стороны Сергея Семака у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали. Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все. В том числе легионеры, что говорит о многом», — заявил Андрей Талаев.