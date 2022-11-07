Дорожники Петербурга измерили воскресный снег, а в Ленобласти трассы начали поливать рассолом от «чёрного льда»

До Нового года осталось 54 дня. Дорожные службы Петербурга отчитались о работе в первый снежный день .

Высота снежного покрова в воскресенье в городе составила полсантиметра, и он почти сразу начал таять. Однако осадки «могли спровоцировать появление скользкости», поэтому дорожные предприятия комитета по благоустройству начали уборку снега сразу, сообщает 7 ноября пресс-служба комитета. До выходных, в тёплые дни, улицы и тротуары вымыли с использованием 10 500 кубометров воды и 2600 литров моющего средства. Всего за неделю на полигон с дорог вывезли 853 кубометра мусора и более 1300 тонн смета.

«Сегодня на улицах города работает 587 единиц техники дорожных предприятий и 996 дворников, а на территориях зеленых насаждений трудятся 953 специалиста ручного труда, им помогает 289 машин садово-парковых хозяйств», — отмечается в сообщении.



Региональные дороги Ленобласти начали поливать рассолом, то есть жидкой солью, сообщает дорожный комитет. Она не даёт наледи образовываться и при заморозках хорошо растапливает «чёрный лёд» — очень опасный, поскольку глазом не виден.

