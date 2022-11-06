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    В Петербург заглянула зима. Посмотрите, как в городе убирают первый снег

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    Погода в Петербурге в воскресенье, 6 ноября, выдалась с намеком на зиму. Первый снег в городе выпал в первой половине дня, как и обещали синоптики. Город слегка припорошило.

    Белыми стали дворы и дорожки в парках.

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    Шины начали оставлять следы на асфальте.

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    Коммунальные службы оказались неожиданно оперативны. Несмотря на то, что снега выпало совсем немного, корреспондент «Фонтанки» заметил первые уборочные машины.

    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»
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    Зима в Петербурге пока ненадолго. Уже в понедельник, 7 ноября, снег растает, а столбики термометров будут показывать до плюс 7 градусов.

    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»

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