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    Мокрый снег с дождем и гололедица. Петербург припорошит перед потеплением

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    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха будет чуть выше нуля.

    Ночью похолодает до минус 2, днем будет относительно тепло — до плюс 4 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В утренние часы на дорогах возможна гололедица.

    «Сегодня погоду в Северной столице сформирует надвигающийся с запада атмосферный фронт. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а местами и в дожди», — рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ветер подует с юга, его сила будет достигать 9 метров в секунду.

    Начало недели город на Неве встретит потеплением: в понедельник ожидается до плюс 7 градусов.

    Фото: Елизавета Ивантей/«Фонтанка.ру»

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