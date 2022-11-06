Мокрый снег с дождем и гололедица. Петербург припорошит перед потеплением

В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха будет чуть выше нуля.
Ночью похолодает до минус 2, днем будет относительно тепло — до плюс 4 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В утренние часы на дорогах возможна гололедица.
«Сегодня погоду в Северной столице сформирует надвигающийся с запада атмосферный фронт. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а местами и в дожди», — рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. Ветер подует с юга, его сила будет достигать 9 метров в секунду.
Начало недели город на Неве встретит потеплением: в понедельник ожидается до плюс 7 градусов.