Мокрый снег с дождем и гололедица. Петербург припорошит перед потеплением

В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха будет чуть выше нуля.



Ночью похолодает до минус 2, днем будет относительно тепло — до плюс 4 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В утренние часы на дорогах возможна гололедица.

«Сегодня погоду в Северной столице сформирует надвигающийся с запада атмосферный фронт. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а местами и в дожди», — рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

