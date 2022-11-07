Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернутся холода

Аномальное тепло продержится в Петербурге всю неделю. Прогноз дал 7 ноября главный синоптик города Александр Колесов.



По его словам, погода будет однотипной: без значительных колебаний температуры и резких перепадов атмосферного давления. Солнечных дней, скорее всего, не будет.



«Циклоны с запада следуют постоянно, поэтому дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день до следующих выходных», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

