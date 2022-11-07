Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернутся холода

Аномальное тепло продержится в Петербурге всю неделю. Прогноз дал 7 ноября главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, погода будет однотипной: без значительных колебаний температуры и резких перепадов атмосферного давления. Солнечных дней, скорее всего, не будет.
«Циклоны с запада следуют постоянно, поэтому дожди разной интенсивности ожидаются практически каждый день до следующих выходных», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.
Ночью температура в регионе росла, и к утру в городе было плюс 6,5. Очень тепло будет на протяжении всей недели, в Петербурге столбики термометра могут подняться до 8–10 градусов.
«Отрицательных температур в ночные часы не будет даже по территории Ленинградской области. Очередное похолодание ожидается только на следующей неделе, но это еще очень далеко», — резюмирует Колесов.
Напомним, первый снег в Петербурге прошёл 4 ноября, а 7 ноября была метель, и улицы замело.