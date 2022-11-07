День жестянщика в Ленобласти стал смертельным и для автомобилистов, и для пешеходов

За минувшие выходные в Петербурге в результате ДТП погиб один человек, а в Ленобласти — шесть, причём большинство в воскресный «день жестянщика». Статистику сообщает 7 ноября УГИБДД по городу и области.

Две женщины скончались 6 ноября в результате столкновения «Ниссана» со «Сканией» в Тихвинском районе на трассе Вологда — Новая Ладога. В то же день было два смертельных ДТП с пешеходами.



По данным ГУ МВД, около 01:55 на 102-м километре автодороги «Кола» в Волховском районе 35-летний водитель «Митсубиши Аутлендера» по неустановленной причине совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода — мужчину 1974 года рождения из Воронежской области. А в 17:10 в деревне Мины Гатчинского района, по информации «Фонтанки», 52-летний водитель Mercedes GLS 350 сбил 20-летнего парня из Вырицы, который шёл в попутном направлении по левой стороне дороги. Возбуждено уголовное дело, водитель помещён в ИВС. Пешеходы погибли на месте.

