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    Страшное ДТП в Ленобласти, предположительно, устроила 20-летняя девушка

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    В ДТП на заснеженной трассе с грузовиком в Тихвинском районе Ленинградской области погибли две женщины. Обстоятельства стали известны «Фонтанке» 7 ноября.

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    ДТП произошло 6 ноября около 16:30 на 447-м километре дороги Вологда — Новая Ладога. По предварительной версии, 20-летняя девушка из Тихвина за рулём Nissan Almera Classic неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась во встречную «Сканию» с полуприцепом. Погибли сама водитель и её 27-летняя пассажирка. В тихвинскую больницу были доставлены 24-летний мужчина (с сочетанной травмой в состоянии средней тяжести) и 8-летний мальчик (с сочетанной травмой в тяжёлом состоянии). Все они жители Тихвина. 55-летний водитель стройкомпании, управлявший «Сканией», не пострадал.

    Погибшая девушка, по данным «Фонтанки», к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

    Как уже писала «Фонтанка», спасатели деблокировали погибших и одного пострадавшего из груды металла, в которую превратился автомобиль после встречи с фурой.

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