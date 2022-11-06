На трассе под Тихвином в аварии с фурой погибли двое

Фура и легковой автомобиль столкнулись на 448 километре трассы А-114 Вологда — Новая Ладога. Об этом 6 ноября сообщают 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

Столкновение грузовика и «Ниссана» произошло в 16:50 недалеко от Усть-Шомушки в Тихвинском районе. В результате удара погибли водитель и пассажир, сидевший впереди. В больницу доставлены ребенок и взрослый с заднего сиденья легковой.



По информации издания, спасателям пришлось вызволять погибших и одного пострадавшего из груды металла, в который превратился автомобиль после встречи с фурой. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

