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    На трассе под Тихвином в аварии с фурой погибли двое

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    Фура и легковой автомобиль столкнулись на 448 километре трассы А-114 Вологда — Новая Ладога. Об этом 6 ноября сообщают 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

    Столкновение грузовика и «Ниссана» произошло в 16:50 недалеко от Усть-Шомушки в Тихвинском районе. В результате удара погибли водитель и пассажир, сидевший впереди. В больницу доставлены ребенок и взрослый с заднего сиденья легковой.

    По информации издания, спасателям пришлось вызволять погибших и одного пострадавшего из груды металла, в который превратился автомобиль после встречи с фурой. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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