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    Финны открестились от ядерного оружия НАТО

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    Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО, заявил президент республики Саули Ниинистё.

    Как пишут 7 ноября финские СМИ, президент заявил, что в страну после вступления в альянс не намерены ввозить ядерное оружие и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам. А само оружие не самоцель, а инструмент профилактики.

    В конце октября финские СМИ сообщали, что законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не исключает размещение ядерного оружия. Однако глава МИД страны Пекка Хаависто позднее заявил, что страна не стремится его получить.

    В Финляндию, отмечает ТАСС, не могут попасть корабли или самолеты, на борту которых находится ядерное оружие. Это прописано в законе о ядерной энергетике страны.

    Напомним, что заявки о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Однако процесс не завершен до сих пор: заявку должны ратифицировать все страны — члены союза. Однако Турция замедляет процесс: она требует объявить курдские организации террористическими и выдать тех, кто обвиняется в терроризме на территории страны.

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