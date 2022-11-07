Финны открестились от ядерного оружия НАТО

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО, заявил президент республики Саули Ниинистё.

Как пишут 7 ноября финские СМИ, президент заявил, что в страну после вступления в альянс не намерены ввозить ядерное оружие и нет никаких признаков того, что кто-то предлагает его финнам. А само оружие не самоцель, а инструмент профилактики.



В конце октября финские СМИ сообщали, что законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не исключает размещение ядерного оружия. Однако глава МИД страны Пекка Хаависто позднее заявил, что страна не стремится его получить.

