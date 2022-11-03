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    Глава МИД Финляндии: Мы не стремимся получить ядерное оружие

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    Цели разместить в Финляндии ядерное оружие нет. Об этом 3 ноября заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

    «Мы не стремимся получить здесь ядерное оружие. У НАТО есть постоянные структуры в этих вопросах, и, по моей информации, США не намерены увеличивать количество ядерных вооружений в Европе», – заявил министр иностранных дел Финляндии (цитата по ТАСС).

    По его словам, цель НАТО заключается в мире без ядерного оружия. Достигнута она может быть лишь через переговорный процесс, в котором должны принять участие все стороны.

    «Реальность такова, что ядерное оружие не будет навязано Финляндии или Швеции. И мы тоже к этому не стремимся», – добавил глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

    Как отмечает ТАСС, в рамках учений НАТО в Финляндию не могут попасть корабли или самолету, на борту которых находится ядерное оружие. Это прописано в законе о ядерной энергетике страны.

    Напомним, что заявки о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая. Однако, процесс не завершен до сих пор: заявку должны ратифицировать все страны-члены союза. Однако, Турция замедляет процесс: она требует объявить курдские организации террористическими и выдать тех, кто обвиняется в терроризме на территории страны.

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