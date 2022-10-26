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    СМИ: Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не исключает размещение ядерного оружия

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    8 комментариев

    Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не запрещает размещать на ее территории ядерное оружие или базы альянса. Об этом 26 октября сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

    Документ почти готов и будет представлен на рассмотрение в течение двух недель. Он также не исключает присутствия в Финляндии сил других членов НАТО.

    Один из источников издания полагает, что вводить такие ограничения было бы глупо, потому что они могут осложнить оборону Финляндии.


    Ранее финский премьер Санна Марин заявила, что в данный момент безопасности Финляндии ничего не угрожает. Также она предположила, что рассмотрение заявки на вступление в НАТО могут отложить.

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    Комментарии 8

    Заливщик голосовых планок26 Окт 2022 в 13:01
    Никто не сделал там много для наты, как Владимир Владимирович Путин! Тут, как минимум, медаль конгресса США корячится. :)
    +3−0
    27983175226 Окт 2022 в 12:58
    Также он не исключает проведение референдума о возвращении в состав России
    +1−2
    Спикуль26 Окт 2022 в 12:34
    "Дядя вова,ты дурак?" (с)
    +7−2
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