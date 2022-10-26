СМИ: Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не исключает размещение ядерного оружия

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не запрещает размещать на ее территории ядерное оружие или базы альянса. Об этом 26 октября сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.
Документ почти готов и будет представлен на рассмотрение в течение двух недель. Он также не исключает присутствия в Финляндии сил других членов НАТО.
Один из источников издания полагает, что вводить такие ограничения было бы глупо, потому что они могут осложнить оборону Финляндии.
Ранее финский премьер Санна Марин заявила, что в данный момент безопасности Финляндии ничего не угрожает. Также она предположила, что рассмотрение заявки на вступление в НАТО могут отложить.