СМИ: Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не исключает размещение ядерного оружия

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО не запрещает размещать на ее территории ядерное оружие или базы альянса. Об этом 26 октября сообщает Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.



Документ почти готов и будет представлен на рассмотрение в течение двух недель. Он также не исключает присутствия в Финляндии сил других членов НАТО.

Один из источников издания полагает, что вводить такие ограничения было бы глупо, потому что они могут осложнить оборону Финляндии.