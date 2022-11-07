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    Президент Южной Кореи попросил прощения за давку в Сеуле, когда погибли более сотни человек

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    Президент Южной Кореи Сок Ель попросил прощения у граждан страны за давку в центре Сеула, в которой погибли не менее 156 человек, и пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.


    «Не смею сравнивать себя с родителями, потерявшими своих детей, но как президент, которому следует защищать жизнь граждан и обеспечивать их безопасность, я испытываю скорбь. Прошу прощения у семей погибших, которые переживают неописуемую трагедию, и у страны, которая разделяет эту боль и горе», — сказал президент Южной Кореи.

    Как уточняет корейское издание, эти слова можно считать первым официальным извинением Юн Сок Еля перед страной за произошедшую трагедию. «Я призову виновных к ответу», — добавил он.

    В минувший четверг в районе Итхэвон в Сеуле произошла самая крупная в истории Южной Кореи давка. Молодые люди собрались на праздник по случаю Хэллоуина. Среди более 150 погибших четверо оказались россиянками. Одна девушка училась на четвертом курсе в СПбГУ.

    Накануне стало известно, что тела двух погибших в Сеуле во время давки россиянок доставили во Владивосток.

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