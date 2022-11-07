Президент Южной Кореи попросил прощения за давку в Сеуле, когда погибли более сотни человек

Президент Южной Кореи Сок Ель попросил прощения у граждан страны за давку в центре Сеула, в которой погибли не менее 156 человек, и пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.





«Не смею сравнивать себя с родителями, потерявшими своих детей, но как президент, которому следует защищать жизнь граждан и обеспечивать их безопасность, я испытываю скорбь. Прошу прощения у семей погибших, которые переживают неописуемую трагедию, и у страны, которая разделяет эту боль и горе», — сказал президент Южной Кореи.