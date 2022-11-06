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    В Петербурге похоронили погибшего на Крымском мосту экскурсовода

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    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге на Северном кладбище похоронили 33-летнюю Зою Софронову, которая погибла на Крымском мосту. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», погребение урны состоялось утром 6 ноября.

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    В день теракта вместе с петербурженкой погиб и её муж, 53-летний Эдуард Чучакин. Супруги ехали на одной машине. О том, как и где будет похоронен Чучакин, его близкие публично не распространялись.

    До трагедии Софронова и Чучакин работали профессиональными гидами: проводили экскурсии на английском и русском языках и вели блог на YouTube.

    Официальную информацию о взрыве на Крымском мосту «Фонтанка» собрала в отдельный материал. Прочитать его можно здесь.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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