В Петербурге похоронили погибшего на Крымском мосту экскурсовода

В Петербурге на Северном кладбище похоронили 33-летнюю Зою Софронову, которая погибла на Крымском мосту. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», погребение урны состоялось утром 6 ноября.

В день теракта вместе с петербурженкой погиб и её муж, 53-летний Эдуард Чучакин. Супруги ехали на одной машине. О том, как и где будет похоронен Чучакин, его близкие публично не распространялись.



До трагедии Софронова и Чучакин работали профессиональными гидами: проводили экскурсии на английском и русском языках и вели блог на YouTube.