Опознаны 12 человек. СК начал проверку по факту бездействия должностных лиц при проверках клуба в Костроме

Следственный комитет по Костромской области выясняет, почему бездействовали лица, ответственные за организацию проверок в клубе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 и пострадали 6 человек, 5 ноября сообщает ведомство. Следком инициировал по данному факту доследственную проверку.

По данным ведомства, опознаны 12 погибших во время пожара. Также днем был допрошен собственник помещений.