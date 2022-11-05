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    Опознаны 12 человек. СК начал проверку по факту бездействия должностных лиц при проверках клуба в Костроме

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    Следственный комитет по Костромской области выясняет, почему бездействовали лица, ответственные за организацию проверок в клубе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 и пострадали 6 человек, 5 ноября сообщает ведомство. Следком инициировал по данному факту доследственную проверку.

    По данным ведомства, опознаны 12 погибших во время пожара. Также днем был допрошен собственник помещений.

    «Проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения», – говорится на сайте СУ СК по Костромской области.

    По итогу проверки следователи оценят, насколько соответствовала нормам закона деятельность надзорных органов, которые должны были контролировать и обеспечивать безопасность на объекте, где массово собирались люди.

    Пожар в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября после того, как среди посетителей разгорелся конфликт, и один из них выстрелил в потолок из ракетницы. По подозрению в стрельбе задержали 23-летнего жителя города Асбест Станислава И., вскоре после инцидента он был задержан и признал вину. Задержали и директора ООО «Империя», она организовывала работу клуба. Ей вменяют оказание небезопасных услуг.

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