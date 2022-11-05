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    Пожар в клубе «Полигон» в Костроме полностью ликвидирован спустя 18 часов

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    Серьезный пожар, возникший в ночь на 5 ноября в костромском клубе «Полигон», ликвидирован в 20:40. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

    В ведомстве отмечают, что тушение возгорание осложняла не только угроза обрушения кровли, но и планировка здания, а также быстрое распространение огня и большое число легко разгорающихся материалов.

    По данным МЧС, пожарная сигнализация в здании сработала вовремя. Эвакуировали оттуда 250 человек. Согласно официальным данным, количество погибших – 13 человек.

    Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

    По предварительной информации, пожар начался после массовой драки. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В данный момент предполагаемый виновник пожара задержан и признал свою вину. Предположительно, ему 23 года. Молодой человек недавно получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение. Его мать заявила журналистам, что не верит в произошедшее.

    Помимо предполагаемого виновника пожара задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон».

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