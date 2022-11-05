Пожар в клубе «Полигон» в Костроме полностью ликвидирован спустя 18 часов

Серьезный пожар, возникший в ночь на 5 ноября в костромском клубе «Полигон», ликвидирован в 20:40. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.



В ведомстве отмечают, что тушение возгорание осложняла не только угроза обрушения кровли, но и планировка здания, а также быстрое распространение огня и большое число легко разгорающихся материалов.

По данным МЧС, пожарная сигнализация в здании сработала вовремя. Эвакуировали оттуда 250 человек. Согласно официальным данным, количество погибших – 13 человек.