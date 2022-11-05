Пожар в клубе «Полигон» в Костроме полностью ликвидирован спустя 18 часов

Серьезный пожар, возникший в ночь на 5 ноября в костромском клубе «Полигон», ликвидирован в 20:40. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.
В ведомстве отмечают, что тушение возгорание осложняла не только угроза обрушения кровли, но и планировка здания, а также быстрое распространение огня и большое число легко разгорающихся материалов.
По данным МЧС, пожарная сигнализация в здании сработала вовремя. Эвакуировали оттуда 250 человек. Согласно официальным данным, количество погибших – 13 человек.
Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.
По предварительной информации, пожар начался после массовой драки. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В данный момент предполагаемый виновник пожара задержан и признал свою вину. Предположительно, ему 23 года. Молодой человек недавно получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение. Его мать заявила журналистам, что не верит в произошедшее.
Помимо предполагаемого виновника пожара задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон».