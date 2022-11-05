Кадры начала пожара в «Полигоне». Прокуратура нашла эвакуационные выходы запертыми

В Сети появились кадры из костромского ночного клуба «Полигон», в котором ночью 5 ноября погибли люди. На видео языки пламени лижут потолок, падает облицовка. Слышны крики людей, а какой-то мужчина неторопливо допивает купленный алкоголь, посматривая на пожар.
Соцсети
Тем временем прокуратура заявила, что часть эвакуационных выходов в клубе действительно была закрыта. Об этом ранее сообщали очевидцы. Один из гостей заведения смог выбить дверь и вывести людей. РИА Новости сообщает, что по материалам прокурорской проверки могут возбудить третье уголовное дело — по статье о халатности.
Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве подозреваемого — 23-летний военный, принимавший участие в СВО и вернувшийся в связи с ранением. По версии следствия, он в ходе конфликта выстрелил из ракетницы и попал в потолок, который загорелся. По второму уголовному делу о небезопасных услугах проходит директор клуба, отвечавшая за организацию. По уточненным данным МЧС, от отравления продуктами горения в клубе погибли 13 человек.