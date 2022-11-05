    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-в

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.1eur60.61

    Кадры начала пожара в «Полигоне». Прокуратура нашла эвакуационные выходы запертыми

    3729
    7 комментариев

    В Сети появились кадры из костромского ночного клуба «Полигон», в котором ночью 5 ноября погибли люди. На видео языки пламени лижут потолок, падает облицовка. Слышны крики людей, а какой-то мужчина неторопливо допивает купленный алкоголь, посматривая на пожар.

    Соцсети

    Тем временем прокуратура заявила, что часть эвакуационных выходов в клубе действительно была закрыта. Об этом ранее сообщали очевидцы. Один из гостей заведения смог выбить дверь и вывести людей. РИА Новости сообщает, что по материалам прокурорской проверки могут возбудить третье уголовное дело — по статье о халатности.

    Ранее СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В качестве подозреваемого — 23-летний военный, принимавший участие в СВО и вернувшийся в связи с ранением. По версии следствия, он в ходе конфликта выстрелил из ракетницы и попал в потолок, который загорелся. По второму уголовному делу о небезопасных услугах проходит директор клуба, отвечавшая за организацию. По уточненным данным МЧС, от отравления продуктами горения в клубе погибли 13 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close