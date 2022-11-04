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    Глава СКР не остался равнодушен к спасению выпущенных в море дельфинов

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг дельфинария Flipper в Севастополе, откуда в море выпустили обитателей, проживших в неволе более десяти лет.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, 4 ноября проверку по фактам жестокого обращения с животными, которую проводит региональный следком, поставили на контроль в центральном аппарате. Бастрыкин ждёт доклад о ходе и результатах.

    Полиция города возбудила дело по статье 245 УК в отношении директора дельфинария Flipper Владимира Калниболотского и ООО «Биологическая станция». Сам Калнибородский в разговоре с РБК заявлял, что ему глубоко безразличен «весь этот шум». По его словам, дельфинам, содержание которых оказалось тяжким финансовым бременем, «было печально в неволе».

    Власти региона организовали спасательную операцию. Как уточнил губернатор, привыкшие к жизни в дельфинарии млекопитающие могут не выжить в новых условиях. Поиск четырёх афалин продолжается.

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