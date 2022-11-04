Глава Севастополя о поисках дельфинов: встретили десятки, но все не те. Поиски продолжатся

Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что 4 ноября в ходе поисков выброшенных дельфинов из дельфинария Flipper спасатели встретили в море десятки этих млекопитающих, но на свисток дрессировщика никто не отозвался, а поиски продолжатся 5 ноября.
«С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось», - рассказал глава региона в своем официальном телеграм-канале. Он пообещал, что в субботу, 5 ноября, поиски продолжатся.
Ранее в этот день полиция сообщила о двух найденных на побережье трупах дельфинов. Но департамент природных ресурсов и экологии города выяснил: найденные животные погибли раньше. Более того, это дельфины другого вида, и к выброшенным из дельфинария они не имеют отношения.
Губернатор поделился и хорошей новостью: северные морские котики благополучно прибыли в дельфинарий «Коктебель», и уже обживаются в хорошем вольере, животные чувствуют себя хорошо.