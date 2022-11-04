Глава Севастополя о поисках дельфинов: встретили десятки, но все не те. Поиски продолжатся

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что 4 ноября в ходе поисков выброшенных дельфинов из дельфинария Flipper спасатели встретили в море десятки этих млекопитающих, но на свисток дрессировщика никто не отозвался, а поиски продолжатся 5 ноября.



«С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось», - рассказал глава региона в своем официальном телеграм-канале. Он пообещал, что в субботу, 5 ноября, поиски продолжатся.

