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    В Севастополе рассказали о найденных дельфинах: животные погибли раньше

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    Найденные на побережье Севастополя трупы двух дельфинов не являются животными, которых выпустили из дельфинария Flipper. Поиски четырех выпущенных млекопитающих продолжаются. Такой видеокомментарий опубликовал 4 ноября в своем паблике «ВКонтакте» Департамент природных ресурсов и экологии города.

    «В ходе мониторинга берегов были обнаружены два трупа дельфина, но это дельфины другого вида. Мы разыскиваем с вами дельфина афалину (бутылконосый дельфин. — Прим. ред.). В данном случае здесь на Солдатском пляже найден труп дельфина-азовки. И на пляже в районе Парковой улицы— дельфин-белобочка», — рассказала представительница ведомства.

    Она добавила, что можно сделать однозначный вывод: найденные животные не относятся к тем, поиски которых продолжаются.

    Более того, подчеркнул департамент, есть признаки, что найденные дельфины погибли гораздо раньше.

    Об обнаружении трупов животных сообщила местная полиция.

    Дельфины попали в новостную повестку Севастополя, а потом и общероссийскую, после того как руководитель дельфинария Flipper выпустил в море нескольких дельфинов. Он объяснил решение нехваткой денег на содержание животных. Двое из четырех дельфинов сами прибились к берегу, их заметили местные жители и вызвали спасателей. Одно из животных выглядело больным. Животных спасли, поиски еще двух продолжаются.

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