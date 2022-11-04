В Севастополе рассказали о найденных дельфинах: животные погибли раньше

Найденные на побережье Севастополя трупы двух дельфинов не являются животными, которых выпустили из дельфинария Flipper. Поиски четырех выпущенных млекопитающих продолжаются. Такой видеокомментарий опубликовал 4 ноября в своем паблике «ВКонтакте» Департамент природных ресурсов и экологии города.



«В ходе мониторинга берегов были обнаружены два трупа дельфина, но это дельфины другого вида. Мы разыскиваем с вами дельфина афалину (бутылконосый дельфин. — Прим. ред.). В данном случае здесь на Солдатском пляже найден труп дельфина-азовки. И на пляже в районе Парковой улицы— дельфин-белобочка», — рассказала представительница ведомства.