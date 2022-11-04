Найденные в Севастополе мертвые дельфины не были выпущены из дельфинария

Два дельфина, трупы которых были найдены на побережье в Севастополе, не были выпущены из дельфинария. Об этом 4 ноября в своем телеграм-канале сообщает департамент природных ресурсов и экологии города.



«Заверяем, это не дельфины, которых мы ищем», — сообщило ведомство и анонсировало, что в скором времени прокомментирует находку. В свою очередь, РИА «Новости» в департаменте пояснили, что, судя по состоянию трупов, они находятся там уже не первый день.