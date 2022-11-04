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    Найденные в Севастополе мертвые дельфины не были выпущены из дельфинария

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    Два дельфина, трупы которых были найдены на побережье в Севастополе, не были выпущены из дельфинария. Об этом 4 ноября в своем телеграм-канале сообщает департамент природных ресурсов и экологии города.

    «Заверяем, это не дельфины, которых мы ищем», — сообщило ведомство и анонсировало, что в скором времени прокомментирует находку. В свою очередь, РИА «Новости» в департаменте пояснили, что, судя по состоянию трупов, они находятся там уже не первый день.

    Фото: Официальный канал Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя
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    Ранее полиция Севастополя рассказала, что в ведомство поступило сообщение о двух найденных мертвых дельфинах. Сотрудники выдвинулись на место, чтобы установить, являются ли эти животные выпущенными из местного дельфинария Flipper, руководитель которого ранее выпустил дельфинов в открытое мере, объяснив это нехваткой денег на содержание животных.

    Также ранее полиция Севастополя возбудила в отношении главы Flipper и ООО «Биологическая станция» уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Из дельфинария также вывезли семерых морских котиков.

    Фото: Официальный канал Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя

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