В Федерации шахмат России заявили, что гроссмейстер Карпов идёт на поправку, но пока не на выписку

Ухудшений в самочувствии госпитализированного чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова нет, но врачи пока не готовы отпускать его долечиваться дома. Об этом 4 ноября сообщили в Федерации шахмат России.



«Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», — цитирует члена наблюдательного ФШР Альберта Степаняна «Спорт-Экспресс».