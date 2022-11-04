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    В Федерации шахмат России заявили, что гроссмейстер Карпов идёт на поправку, но пока не на выписку

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    Ухудшений в самочувствии госпитализированного чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова нет, но врачи пока не готовы отпускать его долечиваться дома. Об этом 4 ноября сообщили в Федерации шахмат России.

    «Показатели в норме, Анатолий пришел в сознание, все хорошо, идем на поправку. Вряд ли его выпишут сегодня, будем смотреть», — цитирует члена наблюдательного ФШР Альберта Степаняна «Спорт-Экспресс».

    О госпитализации гроссмейстера Карпова стало известно 31 октября. В пресс-службе «Единой России» уточнили, что их однопартиец попал в больницу с бытовой травмой. По информации РИА Новости, Карпов получил перелом и травму головы в результате падения. По словам собеседника агентства, 71-летний шахматист оказался в реанимации в тяжёлом состоянии.

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