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    В Петербурге избрали меры пресечения фигурантам дела об особо крупной взятке в отделе полиции

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    Калининский райсуд Петербурга избрал меры пресечения обвиняемым по делу о взятке в 1,8 миллиона рублей. Подполковник, майор юстиции и адвокат ограничения получили разные.

    О подробностях 3 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики подполковника Александра Лобова арестовали до 1 января, хотя он просил домашнего ареста или полумиллионного залога. Старший следователь УМВД по Калининскому району, майор юстиции Мария Белик останется под домашним арестом до 2 января. Она признала вину, но просила запрета определенных действий.

    Адвокат Сабир Мамедов отделался запретом определенных действий. Пока идет предварительное расследование, ему нельзя находиться в местах проведения массовых мероприятий, общаться со свидетелями и обвиняемыми по делу, пользоваться интернетом и средствами связи — за исключением некоторых случаев.

    По версии следствия, около 2 миллионов рублей от подруги обвиняемого в обнале через Мамедова и Белик попали к Лобову. Сотрудникам УМВД вменяют получение взятки в особо крупном размере, адвокату — посредничество.

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