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    Любовница дала адвокату, он — следователю, тот — шефу. В Петербурге опять погорели на принципе домино

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    Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
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    «Фонтанка» выяснила, за что сегодня задержаны подполковник и майор юстиции . Журналист снимает шляпу перед тяжким моральным выбором адвоката и следователя. В этой истории сначала все старались не оставлять человека в «Крестах», а теперь делают всё возможное, чтобы не попасть туда самим. Но есть этический нюанс.

    Как уже сообщило наше издание, с полудня 2 ноября в Следственном управлении по Калининскому району обшаривают сейфы оперативники собственной безопасности ГУ МВД. Всё это узаконено уголовным делом по взятке, да еще по посредничеству, появившемуся только что в Следственном комитете. Тем не менее стартовала реализация 24 часа назад.

    По точной информации «Фонтанки», днем 1 ноября на улице Комсомола (ирония в том, что под зданием, где расположен СК Калининского района) был задержан петербургский адвокат Мамедов. Ему передали около 2 миллионов рублей за то, чтобы он их отнес в следствие. Ведь обвиняемому в обнале могли избирать, а могли и не избирать арестную меру. Заявителем же стала девушка, очень близкая к тому подследственному. Наверное, она возмутилась аппетитом. Но это стало лишь первой серией.

    Как только защитника Мамедова приняли, с ним тут же провели доверительную, но предельно конкретную беседу. Текст был краток, но доходчив — «или неси дальше, или садись». Он решил постоять и уже вечером 1 ноября передал эстафетный пакет старшему следователю — майору юстиции Марии Белик, в чьем производстве то дело по незаконной банковской деятельности. А Мамедов находится в статусе посредника.

    Ее также взяли под руки где-то возле ее дома в Невском районе, а затем аналогично поговорили о свободе, женской тюрьме и морали, на которую можно всегда смотреть с разных сторон. Она тоже не захотела присесть.

    Некрасиво, конечно, заходить к начальству с диктофоном, да еще по просьбе УСБ выкладывать деньги на стол, но так уж случилось. Возможно, начальник отдела по расследованию экономических преступлений подполковник Александр Лобов и улыбнулся, но всё настроение ему испортили незваные штатские.

    Он опытный, ему не надо разжевывать перспективы. На финал «Фонтанка» нашла его щемящее фото с места падения.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По драматургии карьерного краха оно, безусловно, рвется в первую премию.

    Пока мы всё излагаем, многие полицейские сейчас созваниваются, сплетничают и точно повторяют одну и ту же фразу про «принцип домино». Это же стало уже символом поведения людей в погонах, когда их тихо просят показать пальцем наверх.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

    Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
    Фото: «Фонтанка.ру»

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