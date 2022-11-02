В Петербурге задержаны два следователя — подполковник и майор юстиции

В нехорошей ситуации 2 ноября оказалась не только майор юстиции, следователь УМВД по Калининскому району Петербурга Белик, но и ее руководство — начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики подполковник Лобов. По данным «Фонтанки», в данное время в их служебных кабинетах проходит обыск по только что возбужденному Следственным комитетом Калининского района уголовному делу. Причем дело родилось по взятке.

Также нашему изданию стало известно, что этому предшествовало. Сегодня, 2 ноября, утром оперативники собственной безопасности ГУ МВД с поличным задержали подполковника Лобова. Причем в его служебном кабинете в здании управления на Минеральной улице, 3.

По предварительным данным, сумму около 2 миллионов рублей подконтрольно внесла к руководителю именно его подчиненная Белик. Но, исходя из логики, если бы она была заявительницей, то вряд ли ее тоже задержали. Отсюда можно сделать вывод — ей тоже кто-то передавал деньги, она была тоже задержана, а после согласилась на оперативный эксперимент.