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    В Петербурге задержаны два следователя — подполковник и майор юстиции

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    УСБ полицейского главка проводит обыски в следствии Калининского района. СК уже возбудил дело по взятке. Задержаны следователи. «Фонтанка» узнала первые подробности про миллионы.

    В нехорошей ситуации 2 ноября оказалась не только майор юстиции, следователь УМВД по Калининскому району Петербурга Белик, но и ее руководство — начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики подполковник Лобов. По данным «Фонтанки», в данное время в их служебных кабинетах проходит обыск по только что возбужденному Следственным комитетом Калининского района уголовному делу. Причем дело родилось по взятке.

    Также нашему изданию стало известно, что этому предшествовало. Сегодня, 2 ноября, утром оперативники собственной безопасности ГУ МВД с поличным задержали подполковника Лобова. Причем в его служебном кабинете в здании управления на Минеральной улице, 3.

    По предварительным данным, сумму около 2 миллионов рублей подконтрольно внесла к руководителю именно его подчиненная Белик. Но, исходя из логики, если бы она была заявительницей, то вряд ли ее тоже задержали. Отсюда можно сделать вывод — ей тоже кто-то передавал деньги, она была тоже задержана, а после согласилась на оперативный эксперимент.

    В ближайшее время «Фонтанка» постарается распутать эти переплетения интересов. Также интересно, за что сегодня полагается 2 миллиона.

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