Год или два? Как власти не могут разобраться, сколько нужно служить в российской армии

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Почти 15 лет исполнилось с того момента, как в 2008 году срок службы в российской армии сократили до 12 месяцев. «Всего год, а не как раньше» – так, действительно, было не всегда. С 1968 года в Сухопутных войсках служили два года, а на флоте – три. Вопрос сроков службы оставался острой темой постоянно, и вот, накануне Дня народного единства, он снова был поднят во властных кругах. Очередную дискуссию об изменении сроков службы в российской армии и возврату к двум годам породило заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, опубликованное утром 3 ноября агентством РИА Новости. По его словам, этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента.



Шеремет считает, что за год сложно обучить и подготовить солдат, а вот два года – «вполне оптимальный вариант». Депутат назвал эту меру «своевременной и необходимой», а внедрить ее надо «в кратчайшие сроки» для повышения боеготовности армии, уверен он.

Следом высказался глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, который сообщил о консультациях по этому вопросу с Минобороны и силовиками. Сенатор идею считает правильной.

«Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано», – цитировало его 3 ноября РИА Новости.



Как это обычно бывает в подобных случаях, журналисты пошли с вопросами в Кремль. Но пресс-секретарь Дмитрий Песков как всегда был лаконичен – это дело Минобороны.

«Здесь решающий голос за Министерством обороны РФ. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Минобороны на этот счет мы не слышали. Никаких позиций на этот счет нет. В Администрации никаких разговоров на этот счет не ведётся», – сказал Песков.

От позиций «за» и кремлевского нейтралитета вопрос увеличения сроков службы перетек в осторожное «нет». Возможным это сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он считает, что такое решение не поможет армии.



«Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», – пишет сенатор у себя в телеграм-канале, но подчеркивает, что консультации на этот счет все же нужны, а решение примет Минобороны.



Последнее слово пока остается за главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который сказал ТАСС, что никаких законопроектов на эту тему депутаты пока нет.



«В настоящее время никаких законодательных инициатив на эту тему в комитете по обороне нет. Вопрос об изменении срока военной службы по призыву требует детальной проработки, обсуждения с силовыми министерствами. Необходимо все взвесить перед тем, как принимать определенные решения», – подчеркнул парламентарий.

В любом случае, сейчас в армию по призыву забирают на год. Последний указ о призыве был подписан президентом 30 сентября. Однако же в этом году он начался в ноябре, а не в октябре, как обычно, в связи с проведением частичной мобилизации. «Всего призыву подлежат 120 тысяч человек для прохождения военной службы в течение 12 месяцев», – говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. О том, какие болезни дают право на отсрочку, а с какими признают не годным к военной службе, читайте на «Фонтанке».

