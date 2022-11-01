Осенний призыв 2022-го. Какие болезни дают право на отсрочку, а с какими признают не годным к военной службе

В России 1 ноября начался осенний призыв. Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет должны явиться в военкомат по повестке. Напомним, Генштаб пообещал, что срочники в зоне проведения спецоперации служить не будут.

Поскольку в этом году начало призыва из-за частичной мобилизации перенесено с 1 октября на 1 ноября, призывная кампания сокращается на целый месяц. Это значит, что сокращаются и сроки медицинского освидетельствования.



От исполнения воинской обязанности призывники освобождаются в связи с признанием не годными к военной службе или получают отсрочку в связи с признанием ограниченно годными или временно не годными по состоянию здоровья. «Фонтанка» напоминает: отправляясь в военкомат, не забудьте прихватить вместе с повесткой все результаты своих медицинских обследований, вердикты (заключения) врачей, полученные ранее.



Кроме того, в соответствии с «Положением о военно-врачебной экспертизе» (Постановление правительства № 565, редакция 29.06.2022) при призыве на военную службу нужно не ранее 30 календарных дней до начала освидетельствования в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения выполнить обязательные диагностические исследования: флюорографию (рентгенографию) легких в двух проекциях (если в медицинских документах нет сведений об этом исследовании, выполненном в течение последних 6 месяцев) — результат предоставляется на цифровых носителях; общий (клинический) анализ крови; общий анализ мочи; электрокардиографию в покое; исследование крови на ВИЧ, гепатиты B и C.



По результатам медицинского освидетельствования при призыве на военную службу на основании заключений врачей-специалистов дается заключение о категории годности к военной службе. Когда военно-врачебная комиссия не может определить категорию, призывник направляется на стационарное обследование в государственную клинику. Если его не получается завершить до окончания работы призывной комиссии, освидетельствование переносится на следующий призыв с вынесением заключения о категории годности к военной службе.



Какие болезни — противопоказания для службы? Когда призывник получает отсрочку от нее, а когда признается годным с ограничениями? Ответы на эти вопросы прописаны в «Положении о военно-врачебной экспертизе» — раздел «Расписание болезней». «Фонтанка» изучила его и рассказывает, какие болезни дают право на лишение человека статуса военнообязанного, какие — на отсрочку, а какие позволяют отправляться служить без ограничений.



Категории годности к военной службе: «А» — годен к военной службе; «Б» — годен к службе с незначительными ограничениями; «В» — ограниченно годен; «Г» — временно не годен; «Д» — не годен.

Если в «Расписании болезней» вы нашли свою, собирайте подтверждающие документы, прежде чем отправиться на медкомиссию. Она все равно, конечно, назначит дополнительное обследование, но ваша информация будет поводом для ее назначения.



Все подробности о военно-врачебной экспертизе и «Расписание болезней» читайте здесь.

