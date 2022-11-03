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    В Бразилии автомобиль рассек толпу, протестующую против итогов выборов президента

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    В Бразилии сторонники проигравшего президента Жаира Болсонару проводили акцию протеста, когда толпу протаранил автомобиль. Об этом 3 ноября сообщает издание G1.ru.

    Протестующие требовали отменить результаты выборов. В них въехала легковушка и сбила 17 человек, в том числе сотрудников военной полиции и двух девочек 10 и 11 лет.

    «Двоих пришлось доставить в госпиталь базы Рио-Прету, они получили серьезные травмы. Смертельных случаев не зарегистрировано», — говорится в публикации.

    После произошедшего протестующие набросились на автомобиль, но полицейские их остановили. Водитель арестован.

    Протестующие бразильцы перекрыли проезд по шоссе, требуя отменить результаты выборов. На этом месте в них и влетел автомобиль.

    В Бразилии на втором туре выборов главы государства победил бывший президент 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Отрыв составил менее 2 процентов голосов.

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