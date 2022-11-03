В Бразилии автомобиль рассек толпу, протестующую против итогов выборов президента

В Бразилии сторонники проигравшего президента Жаира Болсонару проводили акцию протеста, когда толпу протаранил автомобиль. Об этом 3 ноября сообщает издание G1.ru.

Протестующие требовали отменить результаты выборов. В них въехала легковушка и сбила 17 человек, в том числе сотрудников военной полиции и двух девочек 10 и 11 лет.



«Двоих пришлось доставить в госпиталь базы Рио-Прету, они получили серьезные травмы. Смертельных случаев не зарегистрировано», — говорится в публикации.