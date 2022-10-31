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    Отрыв менее 2 %. На выборах в Бразилии победил Лула да Силва

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    В Бразилии на втором туре выборов главы государства победил бывший президент 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом 31 октября пишет «Коммерсантъ».

    Фото: @LulaOficial
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    Он опередил действующего президента Жаира Болсонару на 1,8 % голосов. Силва получил 50,9 % голосов избирателей, а его соперник — 49,1 %. Во время первого тура они получили по 48,02 % и 43,55 % соответственно.

    Фото: @LulaOficial

    Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году его осудили на девять с половиной лет колонии по делу о коррупции, но позже сняли все обвинения.

    Жаир Болсонару стал президентом в 2019 году. До этого работал федеральным депутатом.

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