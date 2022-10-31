Отрыв менее 2 %. На выборах в Бразилии победил Лула да Силва

В Бразилии на втором туре выборов главы государства победил бывший президент 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом 31 октября пишет «Коммерсантъ».
Он опередил действующего президента Жаира Болсонару на
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В Бразилии на втором туре выборов главы государства победил бывший президент 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом 31 октября пишет «Коммерсантъ».
Он опередил действующего президента Жаира Болсонару на
Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году его осудили на девять с половиной лет колонии по делу о коррупции, но позже сняли все обвинения.
Жаир Болсонару стал президентом в 2019 году. До этого работал федеральным депутатом.
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