Не 75, а 50 процентов. Bloomberg сообщает, что Маск хочет уволить из «Твиттера» 3 700 человек

Американский бизнесмен Илон Маск, купивший Twitter Inc., планирует сократить половину рабочих мест в компании — около 3 700 . Так он пытается снизить расходы после 44-миллиардной сделки, пишет 3 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным издания, об увольнении Маск собирается объявить в пятницу. Также он намерен изменить существующую политику компании в отношении удалённой работы и попросит оставшихся сотрудников ходить в офис.

