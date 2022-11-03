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    Не 75, а 50 процентов. Bloomberg сообщает, что Маск хочет уволить из «Твиттера» 3 700 человек

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    Американский бизнесмен Илон Маск, купивший Twitter Inc., планирует сократить половину рабочих мест в компании — около 3 700. Так он пытается снизить расходы после 44-миллиардной сделки, пишет 3 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным издания, об увольнении Маск собирается объявить в пятницу. Также он намерен изменить существующую политику компании в отношении удалённой работы и попросит оставшихся сотрудников ходить в офис.

    По словам источников, Маск и его консультанты рассматривают несколько сценариев изменения политики, в том числе сокращения рабочих мест. Так, один из них предусматривает для уволенных выходное пособие в размере двухмесячной зарплаты.

    Маск вынужден искать способы сократить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил. В апреле он согласился заплатить 54,20 доллара за акцию, а затем месяцами пытался выйти из сделки, утверждая, что компания ввела его в заблуждение по поводу распространенности фейковых аккаунтов. Twitter подал в суд, и в последние недели Маск уступил, смирившись с закрытием сделки на согласованных условиях. Перед заключением сделки появилась информация, что Маск откажется от 75 % рабочей силы (около 7 500 человек), позже сам он опроверг её.

    Придя в компанию, Маск сразу уволил большую часть руководящего состава, включая главного исполнительного директора, финансового директора и старших юристов. Bloomberg сообщал, что он возьмет на себя роль временного генерального директора. Он также распустил правление компании и стал единоличным директором, заявив позже, что это «просто временно». По словам источников, в выходные были сокращены несколько сотрудников с должностей директоров и вице-президентов.

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