Смыл кровь и рассказал маме. Петербуржца будут судить за убийство жены, тело которой прятал от детей на балконе

Прокуратура направила в Выборгский районный суд дело об убийстве петербурженки в 2007 году. Обвиняемый в её гибели супруг на допросах заявил, что 15-летний обет молчания мучил не его одного.

Обвинительное заключение в отношении 45-летнего мужчины утверждено прокуратурой Выборгского района Петербурга, сообщает пресс-служба надзорного ведомства 2 ноября. Многодетный отец, работавший в одной из косметических клиник, был задержан 17 августа. «Фонтанка» писала, что вскоре он водил следователей по лесному массиву за чертой города в поисках места, где закопал жену, о пропаже которой заявлял в 2007 году.



«Когда её хоронил, был лёгкий ветер. Вот здесь две сосны стоят: одна прижимается к другой. Они раскачивались и скрипели», — вспоминал мужчина.

На допросах молчавший 15 лет петербуржец в подробностях рассказал о трагедии, которой обернулся его брак с сокурсницей. Пара поженилась в 1999 году, обоим было едва за двадцать. Тогда же родился сын, через четыре года — ещё один. Семья жила в квартире на Северном проспекте, туда же поздним вечером 2 ноября 2007-го вернулись со встречи выпускников. По словам мужчины, семейная жизнь трещала по швам: оба как будто охладели друг к другу, вместе держали дети и надежда, что всё наладится. Наутро после совместного праздника супруги поругались. Ссора была, скорее, рядовой: жена пеняла на размер зарплаты.



Обвиняемый утверждает, что пытался уйти от конфликта на кухню, но, получив от жены тычок в спину, оттолкнул её так, что она упала и ударилась головой. Осознав, что удар стал смертельным, запаниковал, завернул тело в покрывало и спрятал на балконе — мать вот-вот должна была привести сыновей с прогулки. Смыть кровь с пола до их возвращения и совместного обеда успел. Из показаний мужчины следует, что поздним вечером он рассказал матери о случившемся и на её глазах ночью выносил из квартиры тело.

