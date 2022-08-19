Петербуржец вместе со следователями ищет в лесу останки убитой 15 лет назад жены. Подробности ему навеял ветер

пресс-служба СК РФ
Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать останки женщины, пропавшей в 2007 году в Петербурге. Её супруг водит следователей по лесу и вспоминает, как под скрип сосен закапывал тело.
Оперативное видео петербургский Следственный комитет опубликовал 19 августа. На нём 45-летний житель Калининского района города всматривается в сосны и ищет место в Выборгском районе Ленинградской области, где копал могилу для жены. Память выдаёт неожиданное.
«Когда её хоронил, был лёгкий ветер. Вот здесь две сосны стоят: одна прижимается к другой. Они раскачивались и скрипели. Вот это я сегодня вспомнил, — показывает он следователям и ведёт их к следующему ориентиру. — При захоронении рядом с канавой здесь лежали два ствола сосен, один чуть выше другого».
Мужчина заявил о пропаже жены в 2007 году. Она якобы вышла в магазин и исчезла. Два дня назад его настигло уголовное дело об убийстве. Оперативникам удалось разговорить петербуржца, который рассказал о том, как толкнул супругу в разгар ссоры, а та не пережила удара головой об угол кровати. Согласно материалам, до возвращения бабушки с детьми он успел спрятать тело на балконе, а следующим утром вывез его в лес и закопал.