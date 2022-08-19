Петербуржец вместе со следователями ищет в лесу останки убитой 15 лет назад жены. Подробности ему навеял ветер

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать останки женщины, пропавшей в 2007 году в Петербурге. Её супруг водит следователей по лесу и вспоминает, как под скрип сосен закапывал тело.



Оперативное видео петербургский Следственный комитет опубликовал 19 августа. На нём 45-летний житель Калининского района города всматривается в сосны и ищет место в Выборгском районе Ленинградской области, где копал могилу для жены. Память выдаёт неожиданное.

