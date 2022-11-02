Стала известна возможная причина смертельного ДТП с такси и фурой в центре Москвы

По предварительным данным, причиной аварии с такси и грузовиком на улице 1905 года в центре Москвы мог стать отказ тормозов у фуры. Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Точная причина ДТП устанавливается.
Страшная авария произошла утром в среду на улице 1905 года в Москве. Водитель самосвала Volvo впечатал легковое такси в автобус и скрылся. За рулем грузовика был 27-летний гражданин Белоруссии, его ищут. В результате ДТП погибли 30-летний таксист и его 34-летняя пассажирка, один пассажир автобуса пострадал. Момент столкновения попал на камеру.