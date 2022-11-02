Вышел трейлер нового «Аватара». Зрители попросили еще: «Не фильм — а волшебство»

На YouTube-канале фильма «Аватар» 2 ноября появился трейлер предстоящей картины «Аватар: Путь воды». Сам фильм выйдет на большие экраны в мире 16 декабря.

«Происходя более, чем через десять лет после событий первого фильма «Аватар: Путь воды», события этой ленты расскажут о семье Салли (Джейке, Нейтири и их детях), о проблемах, которые их преследуют, о том, на что они идут, чтобы защитить друг друга, битвах, в которых они сражаются, чтобы остаться в живых, и трагедиях, которые они переживают», — говорится в описании картины.



Первые зрители трейлера отметили, что ждут чего-то невероятного и, судя по трейлеру, их ждет «не фильм — а волшебство», и побольше бы таких роликов выпускалось.

Автор: Avatar/YouTube

Новую ленту снимал также Джеймс Кэмерон, оригинальный «Аватар» он выпустил в 2009 году. С тех пор он заявил о своем желании создать два сиквела, сейчас речь идет о трех — их ждут в 2024, 2026 и 2028 годах. Съемки второго «Аватара» сильно задержались из-за технических сложностей (значительная их часть проходила под водой, для съемок был построен гигантский аквариум на 3,5 млн литров, изобретена новая техника, а актеры прошли курс подготовки), а также пандемии COVID-19.

