Вышел первый трейлер нового «Аватара» — за неделю до официального релиза

В Сети за неделю до официального релиза появился трейлер новой части «Аватара». Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» расскажет про мир планеты Пандора через десять лет после событий первого фильма. В России прокат фильма не запланирован.



В трейлере показаны фантастические виды планеты Пандоры, которую населяют гиганты с голубой кожей. События нового фильма будут происходить на берегу пандорского океана и в водных глубинах. Аборигены Пандоры, как и в первом фильме, летают на драконах и тесно связаны с природой планеты. Правда, в новой части среди голубокожих появляется персонаж, похожий на человека, — возможно, это ребенок от союза человека и жителя Пандоры.

