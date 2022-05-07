Вышел первый трейлер нового «Аватара» — за неделю до официального релиза

В Сети за неделю до официального релиза появился трейлер новой части «Аватара». Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» расскажет про мир планеты Пандора через десять лет после событий первого фильма. В России прокат фильма не запланирован.
В трейлере показаны фантастические виды планеты Пандоры, которую населяют гиганты с голубой кожей. События нового фильма будут происходить на берегу пандорского океана и в водных глубинах. Аборигены Пандоры, как и в первом фильме, летают на драконах и тесно связаны с природой планеты. Правда, в новой части среди голубокожих появляется персонаж, похожий на человека, — возможно, это ребенок от союза человека и жителя Пандоры.
О намерении снять сиквел «Аватара» режиссер Джеймс Кэмерон объявил еще в 2010 году, после головокружительного успеха первого фильма. Однако анонсированный в 2014 году выход пришлось отложить на 8 лет — такими сложными оказались подводные съемки и новые технологии, которые применяет Кэмерон в своем фильме. Все актеры прошли курс обучения дайвингу.
В фильме основные роли вновь сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Джоэль Мур, Дилип Рао, Мэтт Джералд и Сигурни Уивер. Кроме них в «Аватаре» впервые появятся такие звезды, как Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Эди Фалко, Брендан Коуэлл, Мишель Йео, Джемейн Клемент, Уна Чаплин, Вин Дизель и С. Дж. Джонс.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что под руководством опытных дайверов артисты поставили личные рекорды: 72-летняя Сигурни Уивер смогла задержать дыхание на шесть с половиной минут, а Кейт Уинслет провела под водой без единого вдоха целых семь с половиной минут.