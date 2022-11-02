«Мораторий может быть преодолен». Медведев — о смертной казни в России

Отмена моратория на смертную казнь в России возможна при необходимости. Такое мнение 2 ноября высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне новости о задержании иностранных студентов за выведение из строя ряда железнодорожных объектов в Уфе.
Он отметил, что сейчас на территории страны активизировались «диверсанты», а некоторые граждане России поджигают военкоматы и разрушают «иные государственные объекты». В этой связи он привел в пример годы Великой Отечественной войны, когда тех, кто вел подрывную работу в тылу, приговаривали к расстрелу. Медведев считает, что нынешнее российское законодательство в этом плане гуманно.
«Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — пишет экс-президент в своем телеграм-канале.
Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что отмена моратория на смертную казнь сейчас будет очень плохим сигналом для общества. Однако, по его словам, сделать это можно лишь путем принятия новой Конституции.
Против возвращения смертной казни выступают и в Федеральной службе исполнения наказаний, говорил глава Минюста Константин Чуйченко.