«Мораторий может быть преодолен». Медведев — о смертной казни в России

Отмена моратория на смертную казнь в России возможна при необходимости. Такое мнение 2 ноября высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне новости о задержании иностранных студентов за выведение из строя ряда железнодорожных объектов в Уфе.



Он отметил, что сейчас на территории страны активизировались «диверсанты», а некоторые граждане России поджигают военкоматы и разрушают «иные государственные объекты». В этой связи он привел в пример годы Великой Отечественной войны, когда тех, кто вел подрывную работу в тылу, приговаривали к расстрелу. Медведев считает, что нынешнее российское законодательство в этом плане гуманно.

