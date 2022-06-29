Глава Конституционного суда назвал единственный способ отмены моратория на смертную казнь в России

Отменить мораторий на смертную казнь в России можно одним-единственным способом, но это сейчас стало бы очень плохим сигналом для общества. Такое мнение в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме 29 июня высказал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. В частности, очень плохим сигналом для общества стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают и некоторые политики», — сказал он.



Зорькин отметил, что дискуссия о смертной казни оживилась в связи с возможностью применения этой меры наказания «в двух соседних республиках», имея в виду ЛНР и ДНР. Суд последней недавно приговорил к смертной казни трех иностранцев за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

«Я хотел бы вот что в этой связи напомнить сторонникам отмены смертной казни в нашей стране. Более того, я рискую сказать, что об этом хотят напомнить судьи Конституционного суда. В силу требований нашей действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — подчеркнул глава КС.

