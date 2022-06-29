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    Глава Конституционного суда назвал единственный способ отмены моратория на смертную казнь в России

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    8 комментариев

    Отменить мораторий на смертную казнь в России можно одним-единственным способом, но это сейчас стало бы очень плохим сигналом для общества. Такое мнение в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме 29 июня высказал председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

    «Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. В частности, очень плохим сигналом для общества стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают и некоторые политики», — сказал он.

    Зорькин отметил, что дискуссия о смертной казни оживилась в связи с возможностью применения этой меры наказания «в двух соседних республиках», имея в виду ЛНР и ДНР. Суд последней недавно приговорил к смертной казни трех иностранцев за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

    «Я хотел бы вот что в этой связи напомнить сторонникам отмены смертной казни в нашей стране. Более того, я рискую сказать, что об этом хотят напомнить судьи Конституционного суда. В силу требований нашей действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — подчеркнул глава КС.

    Он напомнил, что Россия обязалась запретить смертную казнь при присоединении к Европейской конвенции по правам человека. Страна должна была ввести мораторий в течение трех лет после подписания документа, ратифицировав протокол к конвенции № 6. Государственная дума должна была сделать это, но назвала ратификацию преждевременной. Однако сам законопроект не был отклонен. До сих пор считается, что проект закона находится на рассмотрении в Думе.

    Мораторий в итоге был реализован двумя решениями Конституционного суда — о неконституционности смертных приговоров в отсутствие судов присяжных и невозможности назначения смертной казни даже после введения судов присяжных.

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    Комментарии (8)

    Remington870
    Принять новую конституцию??? Пфффф! Да хоть, раз в 5 лет.. Нет ничего проще...
    alexpol
    Так может наши замечательные праламентарии и прочие товарищи из правительства и гос совета сами боятся, в случае чего, стать подсудимыми и на себе испытать такой вид наказания?
    Zdobsi
    Европейское право в действии мы видим. У них нельзя. Зато можно уничтожать людей много лет подряд по всему миру. Вспомним короля Леопольда бельгийского и геноцид в Конго. И сейчас происходит тоже самое. Европейцы готовы сжигать и уничтожать континенты с живыми людьми во имя своего благополучия и этих псевдо-гуманных законов, которые на деле-полная липа. Делают они все как им удобно. Никакого отношения смертная казнь не имеет к правам человека. Это необходимость для того, чтобы общество имело хоть какие то разумные рамки. И тем более, граждане просто невкурсе, а сколько ж реально тратится на содержание пожизненно заключённых. В Китае вот счёт за потраченные пули даже присылают... Это все казуистика высоких сфер.
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